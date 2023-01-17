Бледный (пропал без вести) Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Бледный Ефим Логинович
Мать: Бледная Дарья Птухина
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бледная Ксения Терехова
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Бледная Ксения Терехова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Бледный Кондратий Иванович
Мать ребёнка: Бледная Ксения Терехова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бледная Ксения Терехова
Смерть
1767