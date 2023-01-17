Бледный (пропал без вести) Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бледный (пропал без вести) Иван Ефимович

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Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Бледный Ефим Логинович

Мать: Бледная Дарья Птухина

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бледная Ксения Терехова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Бледный Василий Иванович

Мать ребёнка: Бледная Ксения Терехова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Бледный Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Бледная Ксения Терехова

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бледная Ксения Терехова

Смерть
1767
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