Базылевич Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базылевич Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1905

Отец: Базылевич Сергей Платонович

Мать: Гультяева Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровкова Анна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Михаил Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Александр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Боровков Петр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Петр Павлович

Смерть
Неизвестно

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