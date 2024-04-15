Базылевич Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровкова Анна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Александр Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Боровков Петр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно