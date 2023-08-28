Катина Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1882 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.
Сын: Катин Иоанн(Иван) Яковлевич
Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
До 1891 ст.
Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.
Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич
д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
10.04.1898
Сын: Катин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич
д.Чагово ,Кречетовская волость,Кирилловский у,Новгородскаягуб.
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич
д.Чагово Большешальская вол,Кирилловский у,Новгородская губ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно