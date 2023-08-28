Катина Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катина Агафья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1852 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1885 г.р.
Около 1890 г.р.
До 1891 г.р.
Около 1893 г.р.
1898 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1882 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.

Сын: Катин Иоанн(Иван) Яковлевич

Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Катин Арсений Яковлевич

Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
До 1891 ст.

Сын: Катин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
Около 1893 ст.

Сын: Катин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич

д.Чагова,Никольская вол,Кирилловский у,Новгородская губ.
Рождение ребёнка
10.04.1898

Сын: Катин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич

д.Чагово ,Кречетовская волость,Кирилловский у,Новгородскаягуб.
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Сын: Катин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Катин Иаков(Яков) Андреевич

д.Чагово Большешальская вол,Кирилловский у,Новгородская губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катин Иаков(Яков) Андреевич

Смерть
Неизвестно
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