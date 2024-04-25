Мурзина Наталья Савина 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Наталья Савина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Яков Федоров

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мурзин Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Мурзин Яков Федоров

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мурзин Иван Яколев

Отец ребёнка: Мурзин Яков Федоров

Рождение ребёнка
1792

Сын: Мурзин Ефим Яковлев

Отец ребёнка: Мурзин Яков Федоров

Смерть
Неизвестно

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