Мурзина Наталья Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Яков Федоров
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Мурзин Яков Федоров
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мурзин Иван Яколев
Отец ребёнка: Мурзин Яков Федоров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Мурзин Ефим Яковлев
Отец ребёнка: Мурзин Яков Федоров
Смерть
Неизвестно