(Массон) Эрна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Массон) Эрна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Массон Александр

Мать: Массон (Штезель) Моника Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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