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(Буякова) Антонина Михайловна

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Место рождения

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

25.10.1926

Дата смерти

22.02.2022

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926

Отец: Буяков Михаил Стефанович

Мать: Буякова Домна Фоминична

Строительная Слобода, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.05.1953

Сын: Гирдо Виталий

Отец ребёнка: Гирдо ?

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гирдо ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирдо ?

Смерть
22.02.2022
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