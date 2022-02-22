(Буякова) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1926
Дата смерти22.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1926
Отец: Буяков Михаил Стефанович
Мать: Буякова Домна Фоминична
Рождение ребёнка
18.05.1953
Сын: Гирдо Виталий
Отец ребёнка: Гирдо ?
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гирдо ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гирдо ?
Смерть
22.02.2022