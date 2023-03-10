Пресняков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1925
Дочь: Чеснокова Анна Александровна
Мать ребёнка: Преснякова Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Преснякова Дарья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно