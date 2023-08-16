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Сташкина Зоя Сташковна
Сташкина Зоя Сташковна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.1938
Пол
Женский
Отец
Ябатыров Сташка
1898 г.р.
Мать
Сташкина Анна Сташковна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1938
Отец:
Ябатыров Сташка
Мать:
Сташкина Анна Сташковна
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