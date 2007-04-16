Белоконь Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь Роман

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Место рождения

Украина,г. Северодонецк

Дата рождения

22.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина,г. Северодонецк
Рождение ребёнка
16.04.2007

Дочь: Полина

Мать ребёнка: Белоконь Светлана

Украина,г. Северодонецк
Развод
Неизвестно

Жена: Белоконь Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоконь Светлана

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