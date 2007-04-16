Белоконь Роман
Место рожденияУкраина,г. Северодонецк
Дата рождения22.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина,г. Северодонецк
Рождение ребёнка
16.04.2007
Дочь: Полина
Мать ребёнка: Белоконь Светлана
Украина,г. Северодонецк
Развод
Неизвестно
Жена: Белоконь Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоконь Светлана