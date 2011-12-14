Зиатдинов Мухаммет Исмагилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1934
Дата смерти14.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1934
Рождение ребёнка
01.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.12.2011