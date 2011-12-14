Зиатдинов Мухаммет Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиатдинов Мухаммет Исмагилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1934

Дата смерти

14.12.2011

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1934

Отец: Зиатдинов Исмагил Зиатдинович

Мать: Зиатдинова Рауза Габдельгазизовна

Рождение ребёнка
01.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.12.2011
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