(Москаленко) Феодора Иудина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Москаленко) Феодора Иудина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Москаленко Иуда Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1859 и 1863

Муж: Шакунь Герасим Романов

Рождение ребёнка
15.12.1864

Дочь: Иулиания Герасимова

Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов

Рождение ребёнка
13.07.1868

Дочь: Христина Герасимова

Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов

Рождение ребёнка
09.12.1869

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов

Рождение ребёнка
27.03.1872

Дочь: Матрона Герасимова

Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов

Рождение ребёнка
23.11.1875

Дочь: Варвара Герасимова

Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов

Рождение ребёнка
06.07.1878

Сын: Шакунь Фома Герасимов

Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов

Работа или профессия
Неизвестно
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