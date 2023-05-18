(Москаленко) Феодора Иудина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: Москаленко Иуда Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1859 и 1863
Рождение ребёнка
15.12.1864
Дочь: Иулиания Герасимова
Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов
Рождение ребёнка
13.07.1868
Дочь: Христина Герасимова
Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов
Рождение ребёнка
09.12.1869
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов
Рождение ребёнка
27.03.1872
Дочь: Матрона Герасимова
Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов
Рождение ребёнка
23.11.1875
Дочь: Варвара Герасимова
Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов
Рождение ребёнка
06.07.1878
Отец ребёнка: Шакунь Герасим Романов
Работа или профессия
Неизвестно