Черменский Владимир Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черменский Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Мордвинова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Черменская Александра Степановна

Рождение ребёнка
16.07.1917

Дочь: Костромина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Черменская Александра Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черменская Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
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