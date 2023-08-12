Черменский Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Мордвинова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Черменская Александра Степановна
Рождение ребёнка
16.07.1917
Дочь: Костромина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Черменская Александра Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно