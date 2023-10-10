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(Мелешко) Феодора Никитична

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Место рождения

Верхние Серогозы

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мелешко Никита Тереньтьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
29.06.1933

Сын: Суперт Жорж

Отец ребёнка: Суперт Евгений Густавич

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ровенская Тамара Евгеньевна

Отец ребёнка: Суперт Евгений Густавич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Суперт Валентин Евгеньевич

Отец ребёнка: Суперт Евгений Густавич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Рыбак Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Суперт Евгений Густавич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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