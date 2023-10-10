(Мелешко) Феодора Никитична
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Мелешко Никита Тереньтьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
29.06.1933
Сын: Суперт Жорж
Отец ребёнка: Суперт Евгений Густавич
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ровенская Тамара Евгеньевна
Отец ребёнка: Суперт Евгений Густавич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Суперт Валентин Евгеньевич
Отец ребёнка: Суперт Евгений Густавич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Рыбак Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Суперт Евгений Густавич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно