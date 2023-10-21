Никишин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Никишин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Никишина Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Никишин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Никишина Просковья Ивановна

Волково, Железногорский район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Никишина Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никишина Просковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Просковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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