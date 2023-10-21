Никишин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Никишина Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Никишина Просковья Ивановна
Волково, Железногорский район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Никишина Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никишина Просковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно