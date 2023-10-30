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Богданова Федора Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий

Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич

Воспитанник из незаконнорожденных
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Богданова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Богданов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Богданов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Богданова Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Богданова Алимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Богданов Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Михайло Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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