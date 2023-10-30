Богданова Федора Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий
Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич
Воспитанник из незаконнорожденных
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Богданова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Богданов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Богданов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Богданова Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Богданова Алимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Богданов Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михайло Афанасьевич
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно