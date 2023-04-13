Борченко Евгений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борченко Евгений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борченко Сергей Иванович

Мать: Борченко Макфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борченко Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Борченко Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борченко Вячеслав Евгеньевич

Мать ребёнка: Борченко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борченко Светлана

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