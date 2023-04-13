Борченко Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борченко Сергей Иванович
Мать: Борченко Макфия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борченко Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Борченко Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борченко Вячеслав Евгеньевич
Мать ребёнка: Борченко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борченко Светлана