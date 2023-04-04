Рязанцева Елизавета Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева Елизавета Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Рязанцев Даниил Трофимов

Отец ребёнка: Рязанцев Трофим Сергеев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.03.1869

Сын: Рязанцев Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Рязанцев Трофим Сергеев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евфросинья Трофимова

Отец ребёнка: Рязанцев Трофим Сергеев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Екатерина Трофимова

Отец ребёнка: Рязанцев Трофим Сергеев

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Трофим Сергеев

Смерть
Неизвестно
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