Малеваная Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1935
Дата смерти01.12.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1961
Дочь: Кузьмина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Малеваный Николай Семенович
Рождение ребёнка
06.05.1963
Дочь: Скоробогатова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Малеваный Николай Семенович
Смерть
01.12.2011