Малеваная Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малеваная Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1935

Дата смерти

01.12.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1961

Дочь: Кузьмина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Малеваный Николай Семенович

Рождение ребёнка
06.05.1963

Дочь: Скоробогатова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Малеваный Николай Семенович

Смерть
01.12.2011

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