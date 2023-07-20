Михайлова (Яворская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Яворская) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Михайлов Фёдор

Рождение ребёнка
08.04.1932

Дочь: Тужикова Елена

Отец ребёнка: Михайлов Фёдор

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Иннокентий

Отец ребёнка: Михайлов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Алексей

Отец ребёнка: Михайлов Фёдор

Смерть
1935
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