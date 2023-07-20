Михайлова (Яворская) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Михайлов Фёдор
Рождение ребёнка
08.04.1932
Дочь: Тужикова Елена
Отец ребёнка: Михайлов Фёдор
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Иннокентий
Отец ребёнка: Михайлов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Алексей
Отец ребёнка: Михайлов Фёдор
Смерть
1935