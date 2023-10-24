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Хлопкова Неля Викторовна
Хлопкова Неля Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1960
Пол
Женский
Отец
Хлопков Виктор
1930 г.р.
Мать
Багаутдинова Эльфа Ситдыковна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1960
Отец:
Хлопков Виктор
Мать:
Багаутдинова Эльфа Ситдыковна
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