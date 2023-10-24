Хлопкова Неля Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопкова Неля Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1960

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1960

Отец: Хлопков Виктор

Мать: Багаутдинова Эльфа Ситдыковна

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