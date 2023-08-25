Боровина Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1836 ст.
Дочь: Боровина Александра Иосифовна Осиповна?
Отец ребёнка: Боровин Осип Иосиф Алексеевич
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Восприемники: Степан Мостовов, Анна Боровина - дочь Алексея Григорьевича
Бракосочетание
Неизвестно