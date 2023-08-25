Боровина Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровина Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1836 ст.

Дочь: Боровина Александра Иосифовна Осиповна?

Отец ребёнка: Боровин Осип Иосиф Алексеевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Восприемники: Степан Мостовов, Анна Боровина - дочь Алексея Григорьевича
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровин Осип Иосиф Алексеевич

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