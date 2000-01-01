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Мотовилов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1899 ст.

Сын: Мотовилов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Мотовилова Александра Герасимовна

Запись о рождении и крещении сделана в метрической книге церкви при Томском университете.
Место жительства
1899 ст.
Крестьянин деревни Починов-Лукин Зыковской волости Яранского уезда Вятской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мотовилова Александра Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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