Жидкова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1916
Дата смерти13.02.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жидков Николай Федорович
Рождение ребёнка
12.09.1951
Отец ребёнка: Жидков Николай Федорович
Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1999