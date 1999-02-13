Жидкова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1916

Дата смерти

13.02.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жидков Николай Федорович

Рождение ребёнка
12.09.1951

Сын: Жидков Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Жидков Николай Федорович

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Николай Федорович

Смерть
13.02.1999
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