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Трухина Агриппина Ивановна

Место рождения

Георгиевка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

01.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.10.1925

Сын: Трухин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Трухин Иван

Рождение ребёнка
1927

Сын: Трухин Петр Иванович

Отец ребёнка: Трухин Иван

Рождение ребёнка
1929

Сын: Трухин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Трухин Иван

Рождение ребёнка
08.11.1931

Сын: Трухин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Трухин Иван

Село Кумара Шимановский район Амурская область
Смерть
01.08.1991
Шимановск, город Шимановск, Амурская область
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