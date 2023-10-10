Трухина Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти01.08.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1925
Отец ребёнка: Трухин Иван
Рождение ребёнка
1927
Сын: Трухин Петр Иванович
Отец ребёнка: Трухин Иван
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Трухин Иван
Рождение ребёнка
08.11.1931
Отец ребёнка: Трухин Иван
Село Кумара Шимановский район Амурская область
Смерть
01.08.1991
Шимановск, город Шимановск, Амурская область