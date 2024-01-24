Куртов Владимир Стефанович
Место рожденияТаврическая губерния, Мелитопольский уезд, с. Терпение
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Куртов Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куртова) Полина
Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куртова) Алена
Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Куртов Григорий
Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Куртов Иван
Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: Дыманова (Куртова) Федора
Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна
Смерть
Неизвестно