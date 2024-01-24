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Куртов Владимир Стефанович

Место рождения

Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, с. Терпение

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Куртов Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куртова) Полина

Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куртова) Алена

Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Бракосочетание
1892

Жена: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Куртов Григорий

Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Куртов Иван

Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Дыманова (Куртова) Федора

Мать ребёнка: Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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