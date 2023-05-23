Бессонова (Литвинова) Стефанида Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Литвинова) Стефанида Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Литвинов Тихон

Мать: ?

Бракосочетание
11.11.1879

Муж: Бессонов Фёдор Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.01.1881

Сын: Бессонов Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Бессонов Фёдор Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.01.1881

Сын: Бессонов Максим Фёдорович

Отец ребёнка: Бессонов Фёдор Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.12.1887

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Бессонов Фёдор Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.10.1891

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Бессонов Фёдор Филимонович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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