Бессонова (Литвинова) Стефанида Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Литвинов Тихон
Мать: ?
Бракосочетание
11.11.1879
Рождение ребёнка
22.01.1881
Сын: Бессонов Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Бессонов Фёдор Филимонович
Рождение ребёнка
22.01.1881
Сын: Бессонов Максим Фёдорович
Отец ребёнка: Бессонов Фёдор Филимонович
Рождение ребёнка
12.12.1887
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Бессонов Фёдор Филимонович
Рождение ребёнка
10.10.1891
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Бессонов Фёдор Филимонович
Смерть
Неизвестно