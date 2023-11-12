Шлемина Фекла Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШлемина Фекла Антоновна

Шлемина Фекла Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шлемин Федор Власович

Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович

Савина
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шлемин Алексей Власович

Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович

Савина
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Матрона Власовна

Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович

Савина
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мария Власовна

Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович

Савина
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шлемин Осип Власович

Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович

Савина
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Шлемин Дмитрий Власович

Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович

Савина
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шлемин Василий Власович

Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович

Савина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлемин Влас Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close