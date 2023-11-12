Шлемина Фекла Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович
Савина
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович
Савина
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Матрона Власовна
Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович
Савина
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Мария Власовна
Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович
Савина
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Шлемин Осип Власович
Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович
Савина
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович
Савина
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Шлемин Влас Федорович
Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно