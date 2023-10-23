Цырульников Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1959
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1959
Рождение ребёнка
01.10.1982
Сын: Цврульников Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Цырульникова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
28.10.1989
Сын: Цырульников Денис Евгеньевич
Мать ребёнка: Цырульникова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1995
Дочь: Клименко Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Цырульникова Галина Васильевна