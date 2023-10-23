Цырульников Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цырульников Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

УЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1959

Отец: Цырульников Иван Иванович

Мать: Цырульникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1982

Сын: Цврульников Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Цырульникова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1989

Сын: Цырульников Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Цырульникова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1995

Дочь: Клименко Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Цырульникова Галина Васильевна

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