Кадышников Яков Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Яков Никитич

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Место рождения

Гагарысова деревня

Дата рождения

27.11.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Гагарысова деревня
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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