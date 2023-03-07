Мусихина Матрона Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Матрона Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1796 ст.

Муж: Мусихин Афонасий Ерофеев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1796
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