Мусихина Матрона Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1796 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Киверской Заимки, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1796