(Смагина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смагина) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1949

Сын: Гранкин Фёдор

Отец ребёнка: Гранкин Александр

Орск, город Орск, Оренбургская область
Развод
Неизвестно

Муж: Гранкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Александр

Смерть
Неизвестно
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