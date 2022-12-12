(Смагина) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1949
Сын: Гранкин Фёдор
Отец ребёнка: Гранкин Александр
Орск, город Орск, Оренбургская область
Развод
Неизвестно
Муж: Гранкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гранкин Александр
Смерть
Неизвестно