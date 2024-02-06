(Пастухова) Инна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1973
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1973
Отец: Пастухов Александр
Мать: Галина
Рождение ребёнка
26.10.1991
Сын: Моисеенко Александр
Отец ребёнка: Моисеенко Анатолий
Рождение ребёнка
18.10.1992
Дочь: Шкарупа Екатерина
Отец ребёнка: Моисеенко Анатолий
Рождение ребёнка
02.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеенко Анатолий