(Пастухова) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пастухова) Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

1949 г.р.

Дети

1991 г.р.
1992 г.р.
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Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1973

Отец: Пастухов Александр

Мать: Галина

Рождение ребёнка
26.10.1991

Сын: Моисеенко Александр

Отец ребёнка: Моисеенко Анатолий

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.10.1992

Дочь: Шкарупа Екатерина

Отец ребёнка: Моисеенко Анатолий

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеенко Анатолий

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