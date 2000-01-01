Палладин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палладин Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1912 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1944

Отец: Палладин Александр Иванович

Мать: Корчагина Елена Петровна

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