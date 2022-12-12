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Луговой Юрий Николаевич

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Место рождения

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.09.1940

Дата смерти

30.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1940

Отец: Луговой Николай Максимович

Мать: Титова Александра Васильевна

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.06.1961

Дочь: Веретенникова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Ефремова Тамара Ивановна

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1964

Дочь: Луговая Галина Юрьевна

Мать ребёнка: Ефремова Тамара Ивановна

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1964

Сын: Луговой Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Ефремова Тамара Ивановна

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Тамара Ивановна

Смерть
30.06.1988
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