Луговой Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1940
Дата смерти30.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1940
Рождение ребёнка
10.06.1961
Дочь: Веретенникова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Ефремова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1964
Дочь: Луговая Галина Юрьевна
Мать ребёнка: Ефремова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1964
Мать ребёнка: Ефремова Тамара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Тамара Ивановна
Смерть
30.06.1988