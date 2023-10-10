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Голубева Татьяна Васильевна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
?.05.1903

Сын: Голубев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Голубев Филипп Калистратович

с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
09.05.1913

Дочь: Липовская Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Голубев Филипп Калистратович

с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
1914 или 1915

Сын: Голубев Степан Филиппович

Отец ребёнка: Голубев Филипп Калистратович

с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Место жительства
До 1931
с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Филипп Калистратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Около 1935
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
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