Голубева Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1903
Сын: Голубев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Голубев Филипп Калистратович
с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
09.05.1913
Дочь: Липовская Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Голубев Филипп Калистратович
с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
1914 или 1915
Сын: Голубев Степан Филиппович
Отец ребёнка: Голубев Филипп Калистратович
с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Место жительства
До 1931
с.Курганка Новомихайловского сельского совета Татарского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Около 1935
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область