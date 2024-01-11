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Якубов Нурахмят
Якубов Нурахмят
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Якубов Невмян
1888 г.р.
Мать
Якубова (Измайлова) Фатиха
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Якубов Невмян
Мать:
Якубова Фатиха
Смерть
1945
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