Якубов Нурахмят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубов Нурахмят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Якубов Невмян

Мать: Якубова Фатиха

Смерть
1945
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