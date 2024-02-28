Подсыпанина (Саксина) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подсыпанина (Саксина) Галина Сергеевна

Место рождения

г.Электросталь Московская область

Дата рождения

19.12.1935

Дата смерти

17.04.1978

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935

Отец: Саксин Сергей Михайлович

Мать: Саксина (Чистова) Анна Васильевна

Бракосочетание
16.01.1958

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.04.1978
Причина смерти: Отек мозга

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