Подсыпанина (Саксина) Галина Сергеевна
Место рожденияг.Электросталь Московская область
Дата рождения19.12.1935
Дата смерти17.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1935
Бракосочетание
16.01.1958
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.04.1978
Причина смерти: Отек мозга