Постовалов Игнат
мужской, родился 1821
умер Неизвестно
МатьНеизвестноНеизвестно г.р.
ОтецПостовалов Карп Федоров20.06.1781 г.р.
Супруги
(Иванова) Анисия Андреева1822 г.р.
Постовалова Варвара ОсиповнаОколо 1819 г.р.
Дети
(Постовалова) Матрена1841 г.р.
(Постовалова) Пелагея1845 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Постовалов Карп Федоров
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Постовалова) Матрена
Мать ребёнка: Постовалова Варвара Осиповна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Постовалова) Пелагея
Мать ребёнка: Постовалова Варвара Осиповна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Постовалов) Неонила
Мать ребёнка: Постовалова Варвара Осиповна
Бракосочетание
10.01.1875
Гладковской церкви, Нижнее-Алабугской волос
Смерть
Неизвестно