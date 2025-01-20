Постовалов Игнат 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Постовалов Игнат

Автор
ПП
Постовалов П.

мужской, родился 1821

умер Неизвестно

Мать
НеизвестноНеизвестно г.р.
Отец
Постовалов Карп Федоров20.06.1781 г.р.
Супруги
(Иванова) Анисия Андреева1822 г.р.
Постовалова Варвара ОсиповнаОколо 1819 г.р.
Дети
(Постовалова) Матрена1841 г.р.
(Постовалова) Пелагея1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Постовалов Карп Федоров

Мать: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постовалова Варвара Осиповна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Постовалова) Матрена

Мать ребёнка: Постовалова Варвара Осиповна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Постовалова) Пелагея

Мать ребёнка: Постовалова Варвара Осиповна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Постовалов) Неонила

Мать ребёнка: Постовалова Варвара Осиповна

Бракосочетание
10.01.1875

Жена: (Иванова) Анисия Андреева

Гладковской церкви, Нижнее-Алабугской волос

Смерть
Неизвестно

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