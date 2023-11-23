Бикин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1907
Отец: Бикин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмакова Девичья Бикина -Первый Брак Кузнецова -Второй Брак Соломонида Ефимовна
Смерть
Неизвестно