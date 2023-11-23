Бикин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикин Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1907

Отец: Бикин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмакова Девичья Бикина -Первый Брак Кузнецова -Второй Брак Соломонида Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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