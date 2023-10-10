Raps Maksim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRaps Maksim

Raps Maksim

avatar

Место рождения

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

04.03.1908 ст.

Дата смерти

26.07.1973

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1908 ст.

Отец: Raps Nikolai

Мать: Raps Marie Elisabeth

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Место жительства
С 1940 по 1944
Таллин, Эстонская ССР
Эмиграция
?.08.1944
Германия 1. Niederschlesien 2. Würzburg 3. DP Cump Geislingen 4 I.R.O. Camp 256 Jäger Kaserne, Aschaffenburg, Germany, зона США
Эмиграция
1948
Sydney, Australia
Бракосочетание
После 1950

Жена: Raps Juta

Sydney, Australia
Смерть
26.07.1973
Sydney, Australia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close