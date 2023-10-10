Raps Maksim
Место рождения
Дата рождения04.03.1908 ст.
Дата смерти26.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1908 ст.
Отец: Raps Nikolai
Мать: Raps Marie Elisabeth
Место жительства
С 1940 по 1944
Таллин, Эстонская ССР
Эмиграция
?.08.1944
Германия 1. Niederschlesien 2. Würzburg 3. DP Cump Geislingen 4 I.R.O. Camp 256 Jäger Kaserne, Aschaffenburg, Germany, зона США
Эмиграция
1948
Sydney, Australia
Бракосочетание
После 1950
Жена: Raps Juta
Sydney, Australia
Смерть
26.07.1973
Sydney, Australia