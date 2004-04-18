дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.2004

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2004

Отец: Бурнашов Максим Андреевич

Мать: Байдосова Алена Павловна

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