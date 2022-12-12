Муравьева (Чаплина) Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Чаплина) Марфа Николаевна

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Место рождения

Мысы, Сараловская волость, Лаишевский уезд

Дата рождения

16.06.1905

Дата смерти

09.08.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Мысы, Сараловская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1929

Сын: Муравьев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Муравьев Николай Васильевич

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.08.1990
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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