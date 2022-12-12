Муравьева (Чаплина) Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1905
Дата смерти09.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1929
Отец ребёнка: Муравьев Николай Васильевич
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.08.1990
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)