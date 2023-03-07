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Онищенко Петр Яковлевич

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

23.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1863

Отец: Онищенко Яков

Мать: Онищенко Мариамна Никифорова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мокрина Петровна

Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
20.07.1888

Дочь: Макрина

Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
14.10.1890

Дочь: Матюшенко Парасковья Петровна

Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.06.1893

Сын: Онищенко Федор

Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.02.1895

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
02.09.1897

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.09.1898

Дочь: Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Онищенко Степан

Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Мария Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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