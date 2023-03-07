Онищенко Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1863
Отец: Онищенко Яков
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мокрина Петровна
Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
20.07.1888
Дочь: Макрина
Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
14.10.1890
Дочь: Матюшенко Парасковья Петровна
Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
08.06.1893
Сын: Онищенко Федор
Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
26.02.1895
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
02.09.1897
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
21.09.1898
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Онищенко Степан
Мать ребёнка: Онищенко Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онищенко Мария Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
козак
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно