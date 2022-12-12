Сук Вячеслав (Вацлав) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сук Вячеслав (Вацлав) Иванович

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Место рождения

Кладно, Чехия

Дата рождения

16.11.1861

Дата смерти

12.01.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Кладно, Чехия
Место жительства
С 1873 по 1880
Прага, Чехия
Место жительства
С 1880 по 1882
Киев, Украина
Место жительства
С 1880 по 1880
Варшава, Польша
Место жительства
С 1906 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.01.1933
Москва, город федерального значения Москва
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