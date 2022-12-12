Сук Вячеслав (Вацлав) Иванович
Место рожденияКладно, Чехия
Дата рождения16.11.1861
Дата смерти12.01.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Кладно, Чехия
Место жительства
С 1873 по 1880
Прага, Чехия
Место жительства
С 1880 по 1882
Киев, Украина
Место жительства
С 1880 по 1880
Варшава, Польша
Место жительства
С 1906 по 1933
Смерть
12.01.1933