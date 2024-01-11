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Галиев Хамматсабир

Место рождения

Чувашский Брод РТ

Дата рождения

1906

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Галиев Садык

Мать: не указана

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
1936

Сын: Садыков Рахимжан

Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
16.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
25.08.1946

Сын: Садыков Галимзян

Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
25.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар

Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
?.12.1953

Сын: Садыков Хайдаржан

Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар

Чувашский Брод РТ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Шамсинахар

Чувашский Брод РТ
Военная награда
Неизвестно
Галеев Хаматсабир Садыкович В архив Дата рождения __.__.1906 Место рождения Татарская АССР, Алькеевский р-н, с. Чув. Брод Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека... Показать все
Смерть
1984
Чувашский Брод РТ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Чувашский Брод РТ
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