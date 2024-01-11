Галиев Хамматсабир
Место рожденияЧувашский Брод РТ
Дата рождения1906
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Галиев Садык
Мать: не указана
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
1936
Сын: Садыков Рахимжан
Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
16.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
25.08.1946
Сын: Садыков Галимзян
Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
25.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар
Чувашский Брод РТ
Рождение ребёнка
?.12.1953
Сын: Садыков Хайдаржан
Мать ребёнка: Садыкова Шамсинахар
Чувашский Брод РТ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садыкова Шамсинахар
Чувашский Брод РТ
Военная награда
Неизвестно
Галеев Хаматсабир Садыкович В архив Дата рождения __.__.1906 Место рождения Татарская АССР, Алькеевский р-н, с. Чув. Брод Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картотека... Показать все
Смерть
1984
Чувашский Брод РТ
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Чувашский Брод РТ