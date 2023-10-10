Журавлева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Журавлева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Журавлев Александр Петрович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Журавлев Петр Александрович
Отец ребёнка: Журавлев Александр Петрович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Журавлев Николай Александрович
Отец ребёнка: Журавлев Александр Петрович
Смерть
Неизвестно