Журавлева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анна Васильевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1861

Муж: Журавлев Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Журавлева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Журавлев Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Журавлев Петр Александрович

Отец ребёнка: Журавлев Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Журавлев Николай Александрович

Отец ребёнка: Журавлев Александр Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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