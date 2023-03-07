Сентемов (Кропотин) Никифор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемов (Кропотин) Никифор Васильев

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Место рождения

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Кропотин Василий Семенов

Мать: не указана

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Сентемов Макар Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Сентемов Федор Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Сентемов Купреян Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Сентемов Терентий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Сентемов Корнило Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Сентемов Семен Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Сентемов Максим Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Сентемов Иев Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Сентемов Кирилл Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1732
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
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