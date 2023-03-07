Сентемов (Кропотин) Никифор Васильев
Место рожденияпоч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1668
Дата смерти1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Кропотин Василий Семенов
Мать: не указана
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Сентемов Купреян Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Сентемов Терентий Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Сентемов Корнило Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Сентемов Максим Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Сентемов Кирилл Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1732