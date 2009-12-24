Веселов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1933
Дата смерти24.12.2009
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1933
Отец: Веселов Алексей Иванович
Мать: Веселова Марфа Ефимовна
Военная служба
18.10.1952
РККА
Место жительства
?.10.1955
Работа или профессия
Между 1955 и 1990
Водитель
Демобилизация
1955
Рождение ребёнка
08.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петина Мария Сергеевна
Развод
10.03.1977
Жена: Петина Мария Сергеевна
Бракосочетание
12.03.2004
Жена: Петина Мария Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Холмово, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
24.12.2009