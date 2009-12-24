Веселов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселов Николай Алексеевич

Веселов Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Борисово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

18.04.1933

Дата смерти

24.12.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1933

Отец: Веселов Алексей Иванович

Мать: Веселова Марфа Ефимовна

Борисово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Военная служба
18.10.1952
РККА
Место жительства
?.10.1955
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Между 1955 и 1990
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Водитель
Демобилизация
1955
Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петина Мария Сергеевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Развод
10.03.1977

Жена: Петина Мария Сергеевна

Бракосочетание
12.03.2004

Жена: Петина Мария Сергеевна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Холмово, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
24.12.2009
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close