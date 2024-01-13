Сергеева (Петчке) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1880
Рождение ребёнка
15.06.1902
Сын: Сергеев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович
Перечицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1903
Сын: Сергеев Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Сергеев Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
21.06.1912
Дочь: Розен Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович
Рождение ребёнка
13.12.1923
Дочь: Магницкая Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович
Смерть
Неизвестно