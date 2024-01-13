Сергеева (Петчке) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Петчке) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1880

Отец: Петчке Александр Карлович

Мать: Петчке Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Сергеев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович

Перечицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1903

Сын: Сергеев Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Сергеев Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
21.06.1912

Дочь: Розен Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович

Рождение ребёнка
13.12.1923

Дочь: Магницкая Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Александрович

Смерть
Неизвестно
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