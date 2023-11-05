Осминина (Огаркова) Марина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осминина (Огаркова) Марина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огарков Семён Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1917

Сын: Осминин Пётр Ермолаевич

Отец ребёнка: Осминин Ермолай

Калачинск
Рождение ребёнка
1930

Сын: Осминин Митя Ермолаевич

Отец ребёнка: Осминин Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднёва Надежда Ермолаевна

Отец ребёнка: Осминин Ермолай

Калачинская волость. Калачинск.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осминина Тася Ермолаевна

Отец ребёнка: Осминин Ермолай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осминин Ермолай

Смерть
Неизвестно
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