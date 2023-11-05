Осминина (Огаркова) Марина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огарков Семён Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1917
Отец ребёнка: Осминин Ермолай
Калачинск
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Осминин Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леднёва Надежда Ермолаевна
Отец ребёнка: Осминин Ермолай
Калачинская волость. Калачинск.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осминина Тася Ермолаевна
Отец ребёнка: Осминин Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осминин Ермолай
Смерть
Неизвестно